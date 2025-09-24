Скидки
Кудашов спорил с судьёй, Ротенберг следил из VIP. Фото победы «Динамо» над «драконами»

Сегодня, 24 сентября, в Москве завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» на своём льду принимало «Шанхайских Драконов». Победу в овертайме со счётом 3:2 ОТ одержала столичная команда.

Лучшие кадры матча «Динамо» – «Шанхайские Драконы» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

В первом периоде было заброшено сразу четыре шайбы: у «Динамо» отличились Седрик Пакетт и Дилан Сикура, в составе китайского клуба авторами голов стали Нейт Сюсиз и Владимир Кузнецов. В овертайме победу хозяевам принёс Джордан Уил.

