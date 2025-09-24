Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кудашов: меня всегда «отправляют» в отставку. Любого «отправляют», стоит проиграть матч

Кудашов: меня всегда «отправляют» в отставку. Любого «отправляют», стоит проиграть матч
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов отреагировал на разговоры о его отставке из столичного клуба.

– Появилось ли чувство спокойствия после трёх побед подряд, потому что из-за неудачного старта вас в прессе чуть ли не в отставку отправляли?
– Вы мне хоть рассказали, что происходит, потому что буду с вами честен – я выключился и даже не знал, какие переходы происходят. Старался – и сам, и чтобы игроки – не следили, какое информационное поле. Мы знаем свою профессию и знаем, что нужно делать. У нас точно не было никакой паники.

Да, возможно, вокруг нас какая-то паника и была. Наверняка она есть и сейчас, потому что ничего сверхъестественного не произошло. Мы не выправили ситуацию так, как бы нам хотелось. Но спокойно работаем, тренируемся и готовимся. У нас есть база, которую мы закладывали, есть игроки, которые могут давать результат.

Не всё получается, однако мы уверены, что это вопрос времени, работы и отношения к делу. Вот в принципе и всё. Что касается того, что меня «отправляли» в отставку, так меня всегда «отправляют». Любого тренера отправляют в отставку, стоит проиграть любой матч – не имеет значения когда и с кем. Если оставили, значит оставили. Отставят, значит отставят, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Материалы по теме
Кудашов — о календаре «Динамо»: наверное, это вообще впервые
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android