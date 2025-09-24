Кудашов: меня всегда «отправляют» в отставку. Любого «отправляют», стоит проиграть матч

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов отреагировал на разговоры о его отставке из столичного клуба.

– Появилось ли чувство спокойствия после трёх побед подряд, потому что из-за неудачного старта вас в прессе чуть ли не в отставку отправляли?

– Вы мне хоть рассказали, что происходит, потому что буду с вами честен – я выключился и даже не знал, какие переходы происходят. Старался – и сам, и чтобы игроки – не следили, какое информационное поле. Мы знаем свою профессию и знаем, что нужно делать. У нас точно не было никакой паники.

Да, возможно, вокруг нас какая-то паника и была. Наверняка она есть и сейчас, потому что ничего сверхъестественного не произошло. Мы не выправили ситуацию так, как бы нам хотелось. Но спокойно работаем, тренируемся и готовимся. У нас есть база, которую мы закладывали, есть игроки, которые могут давать результат.

Не всё получается, однако мы уверены, что это вопрос времени, работы и отношения к делу. Вот в принципе и всё. Что касается того, что меня «отправляли» в отставку, так меня всегда «отправляют». Любого тренера отправляют в отставку, стоит проиграть любой матч – не имеет значения когда и с кем. Если оставили, значит оставили. Отставят, значит отставят, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.