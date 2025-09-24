Кудашов рассказал, что один из игроков «Динамо» получил травму, и ответил о Подъяпольском

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал, что нападающий Максим Мамин получил повреждение после игры с «Шанхайскими Драконами», и ответил на вопрос о восстановлении вратаря Владислава Подъяпольского.

– Показалось, что перестал выходить Максим Мамин. Что с ним?

– Есть небольшое повреждение. Степень тяжести пока не знаю.

– Как идёт процесс восстановления Владислава Подъяпольского? Когда мы увидим его на льду?

– Честно вам скажу, есть вероятность, что уже в следующей игре вы его увидите. Сегодня у меня был с ним разговор, он даже удивил меня самого. Сказал, что будет играть. Но не знаю. Мы посмотрим и точно не станем форсировать. Лично я думаю, что нет.

– Максиму Моторыгину требуется отдых.

– Четыре дня паузы. Он [Владислав] точно появится в ближайшее время. Вот вам мой разговор с ним. Посмотрим, что произойдёт за эти дни. Пока не вижу повода форсировать, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.