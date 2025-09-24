Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кудашов рассказал, что один из игроков «Динамо» получил травму, и ответил о Подъяпольском

Кудашов рассказал, что один из игроков «Динамо» получил травму, и ответил о Подъяпольском
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал, что нападающий Максим Мамин получил повреждение после игры с «Шанхайскими Драконами», и ответил на вопрос о восстановлении вратаря Владислава Подъяпольского.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 сентября 2025, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
ОТ
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Пакетт (Сикура, Сергеев) – 10:27 (5x5)     1:1 Сюсиз (Кленденинг, Попугаев) – 12:20 (5x4)     1:2 Кузнецов (Райлли, Сюсиз) – 13:13 (5x5)     2:2 Сикура (Гусев, Пыленков) – 16:20 (5x3)     3:2 Уил (Гусев) – 61:08 (3x3)    

– Показалось, что перестал выходить Максим Мамин. Что с ним?
– Есть небольшое повреждение. Степень тяжести пока не знаю.

– Как идёт процесс восстановления Владислава Подъяпольского? Когда мы увидим его на льду?
– Честно вам скажу, есть вероятность, что уже в следующей игре вы его увидите. Сегодня у меня был с ним разговор, он даже удивил меня самого. Сказал, что будет играть. Но не знаю. Мы посмотрим и точно не станем форсировать. Лично я думаю, что нет.

– Максиму Моторыгину требуется отдых.
– Четыре дня паузы. Он [Владислав] точно появится в ближайшее время. Вот вам мой разговор с ним. Посмотрим, что произойдёт за эти дни. Пока не вижу повода форсировать, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Материалы по теме
Кудашов: меня всегда «отправляют» в отставку. Любого «отправляют», стоит проиграть матч
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android