Кудашов рассказал, что один из игроков «Динамо» получил травму, и ответил о Подъяпольском

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал, что нападающий Максим Мамин получил повреждение после игры с «Шанхайскими Драконами», и ответил на вопрос о восстановлении вратаря Владислава Подъяпольского.
– Показалось, что перестал выходить Максим Мамин. Что с ним?
– Есть небольшое повреждение. Степень тяжести пока не знаю.
– Как идёт процесс восстановления Владислава Подъяпольского? Когда мы увидим его на льду?
– Честно вам скажу, есть вероятность, что уже в следующей игре вы его увидите. Сегодня у меня был с ним разговор, он даже удивил меня самого. Сказал, что будет играть. Но не знаю. Мы посмотрим и точно не станем форсировать. Лично я думаю, что нет.
– Максиму Моторыгину требуется отдых.
– Четыре дня паузы. Он [Владислав] точно появится в ближайшее время. Вот вам мой разговор с ним. Посмотрим, что произойдёт за эти дни. Пока не вижу повода форсировать, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
