Хоккей

Кудашов: мне далеко до работы в НХЛ, но туда никого не пустят — ни нас, ни европейцев
Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов оценил вероятность работы в Национальной хоккейной лиге.

– Жерар Галлан долгое время отработал в НХЛ. И это очень известный тренер. Было ли что-то такое, чем он вас сегодня удивил?
– Не уверен, что Игорь Никитин или Андрей Разин, если их запустить туда, хуже сработают. Виден стиль, видно, как играет команда, видна тренерская рука. Это однозначно. Мне всё понятно и ясно. Всё организованно и правильно. Но уже не раз говорил, что наши тренеры не хуже, уже назвал фамилии, но боюсь кого-то упустить.

– Вы бы хотели поработать в НХЛ?
– Желание есть, возможности нет. Никого и никогда туда не пустят – ни нас, ни европейцев. Мне-то до этого ещё далеко, однако уже назвал тех ребят, которые много чего навыигрывали. Даже шведов и финнов [не пустили]. Знаю много заслуженных тренеров, которые хотели там работать, – не наших, а европейцев. Я неслучайно сказал про шведов и финнов, но это очень консервативная лига, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

