Результаты матчей КХЛ на 24 сентября 2025 года

Комментарии

Сегодня, 24 сентября, состоялись шесть матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 24 сентября 2025 года:

«Сибирь» – «Салават Юлаев» — 3:2 Б;
«Лада» – «Сочи» — 4:5 Б;
«Локомотив» – «Северсталь» — 2:1;
«Нефтехимик» – «Автомобилист» — 5:2;
«Динамо» Минск – «Торпедо» — 3:2;
«Динамо» Москва – «Шанхайские Драконы» — 3:2 ОТ.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Первый раунд — по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго — перекрёстный формат.

