Сегодня, 24 сентября, прошли три матча в рамках OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 24 сентября 2025 года:

«Молот» – АКМ — 4:3 Б;

«Кристалл» – «Горняк-УГМК» — 2:6;

«Олимпия» – «Рязань-ВДВ» — 2:3 ОТ.

Турнирную таблицу Всероссийской хоккейной лиги возглавляют «Омские Крылья». Команда набрала 15 очков после восьми матчей.

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.