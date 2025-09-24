Сегодня, 24 сентября, прошли три матча в рамках OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.
Результаты матчей ВХЛ на 24 сентября 2025 года:
«Молот» – АКМ — 4:3 Б;
«Кристалл» – «Горняк-УГМК» — 2:6;
«Олимпия» – «Рязань-ВДВ» — 2:3 ОТ.
Турнирную таблицу Всероссийской хоккейной лиги возглавляют «Омские Крылья». Команда набрала 15 очков после восьми матчей.
В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.