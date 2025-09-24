Результаты матчей МХЛ на 24 сентября 2025 года

Сегодня, 24 сентября, состоялись пять матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 24 сентября 2025 года:

«Амурские Тигры» – «Красная Армия» — 1:5;

«Омские Ястребы» – «Кузнецкие Медведи» — 2:1;

«Снежные Барсы» – «Стальные Лисы» — 0:4;

«Динамо» Санкт-Петербург – Академия СКА — 7:2;

«СКА-1946» – «Динамо-Карелия» — 12:0.

Напомним, в текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.