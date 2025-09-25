Карбери высказался о возможности выпустить братьев Протасов и Строумов в одном матче

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери сообщил в среду, что планирует включить в состав на игру с «Филадельфией Флайерз» братьев Алексея и Илью Протасов, а также Дилана и Мэтта Строумов.

НХЛ — предсезонные матчи НХЛ — предсезонные матчи 26 сентября 2025, пятница. 02:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Филадельфия Флайерз Филадельфия

«Я неравнодушен к таким историям. Да, я это обожаю. Потому что теперь я смотрю на это глазами родителей: они, наверное, сидят и думают: «Двое наших детей сейчас сыграют вместе в выставочном матче НХЛ. Ух ты». И это, скорее всего, возвращает их к тем временам, когда дети просто с удовольствием катались вместе, на утренних тренировках и турнирах.

Сделать это — что-то особенное. Поэтому я всегда стараюсь, когда появляется такая возможность, дать им шанс. И я знаю, что это очень много значит не только для родителей, но и для самих игроков — разделить эту связь братьев, выйти вместе на лёд и сыграть в матче НХЛ, будь то предсезонная встреча или игра регулярного чемпионата», — приводит слова Карбери Russian Machine Never Breaks.

Два брата Протаса уже выходили на лёд в составе «Вашингтона» в одной предсезонной игре — 24 сентября прошлого года с «Бостон Брюинз». Тогда они играли в разных звеньях, но провели несколько смен вместе.