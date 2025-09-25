Скидки
Хоккей

Подколзин временно покинет «Эдмонтон» и вернётся в Россию из-за трагедии в семье

Подколзин временно покинет «Эдмонтон» и вернётся в Россию из-за трагедии в семье
Комментарии

Российский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Василий Подколзин покинет расположение клуба и отправится в Россию из-за смерти отца.

«Хоккейный клуб «Эдмонтон Ойлерз» с прискорбием сообщает, что прошлой ночью трагически и внезапно скончался отец Василия Подколзина — Александр.

Нападающий временно покинет команду, чтобы вернуться в Россию и быть рядом со своей семьёй. «Ойлерз» выражают искренние соболезнования Василию Подколзину и его близким в это тяжёлое время», — говорится в заявлении клуба на официальном сайте.

23 сентября Подколзин подписал новый контракт с клубом. Соглашение рассчитано на три года с кэпхитом $ 2,95 млн.

