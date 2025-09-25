Скидки
Хоккей

Каролина – Флорида, результат матча 25 сентября 2025, счет 2:4, предсезонный матч НХЛ

48 сейвов Тарасова помогли «Флориде» одержать волевую победу в матче с «Каролиной»
Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Роли на стадионе «Леново Центр» и завершилась волевой победой гостей со счётом 4:2. По ходу третьего периода «Каролина» вела со счётом 2:0.

НХЛ — предсезонные матчи
25 сентября 2025, четверг. 01:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
2 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Судзуки (Райлли, Лабанк) – 10:07 (5x5)     2:0 Котканиеми (Свечников, Робинсон) – 16:20 (5x5)     2:1 Харпур (Беннинг) – 43:56 (5x5)     2:2 Грегор (Савчин) – 56:02 (5x5)     2:3 Беннинг – 57:19 (5x5)     2:4 Студничка (Харпур) – 59:23 (en)    

В составе победителей забивали Бен Харпур, Ноа Грегор, Майкл Беннинг и Джек Студничка. Российский голкипер Даниил Тарасов сделал 48 сейвов.

За «Каролину» отличились Райан Судзуки и Еспери Котканиеми. Российский нападающий Андрей Свечников сделал результативную передачу. Голкипер Амир Мифтахов сделал четыре сейва. Форвард Иван Рябкин завершил матч с коэффициентом полезности «-1».

Календарь предсезонных матчей НХЛ
