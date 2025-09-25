48 сейвов Тарасова помогли «Флориде» одержать волевую победу в матче с «Каролиной»

Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Роли на стадионе «Леново Центр» и завершилась волевой победой гостей со счётом 4:2. По ходу третьего периода «Каролина» вела со счётом 2:0.

В составе победителей забивали Бен Харпур, Ноа Грегор, Майкл Беннинг и Джек Студничка. Российский голкипер Даниил Тарасов сделал 48 сейвов.

За «Каролину» отличились Райан Судзуки и Еспери Котканиеми. Российский нападающий Андрей Свечников сделал результативную передачу. Голкипер Амир Мифтахов сделал четыре сейва. Форвард Иван Рябкин завершил матч с коэффициентом полезности «-1».