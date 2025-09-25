Скидки
Главная Хоккей Новости

Хоккеисты «Флориды» и «Каролины» устроили драку в момент заброшенной шайбы

Хоккеисты «Флориды» и «Каролины» устроили драку в момент заброшенной шайбы
Комментарии

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Дживани Смит и защитник «Флориды Пантерз» Бен Харпур устроили драку в момент забитого гола в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги.

НХЛ — предсезонные матчи
25 сентября 2025, четверг. 01:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
2 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Судзуки (Райлли, Лабанк) – 10:07 (5x5)     2:0 Котканиеми (Свечников, Робинсон) – 16:20 (5x5)     2:1 Харпур (Беннинг) – 43:56 (5x5)     2:2 Грегор (Савчин) – 56:02 (5x5)     2:3 Беннинг – 57:19 (5x5)     2:4 Студничка (Харпур) – 59:23 (en)    

Хоккеисты подрались в момент, когда нападающий «Каролины» Райан Судзуки забил гол в ворота российского голкипера Даниила Тарасова.

ВИДЕО

Сама встреча завершилась победой «Флориды» со счётом 4:2. По ходу матча «Каролина» вела со счётом 2:0.

Российский голкипер «Флориды» Даниил Тарасов сделал 48 сейвов. Нападающий «Каролины» Андрей Свечников в этой встрече отметился результативной передачей. Голкипер «Каролины» Амир Мифтахов сделал четыре сейва.

