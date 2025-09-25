Хоккеисты «Флориды» и «Каролины» устроили драку в момент заброшенной шайбы

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Дживани Смит и защитник «Флориды Пантерз» Бен Харпур устроили драку в момент забитого гола в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги.

Хоккеисты подрались в момент, когда нападающий «Каролины» Райан Судзуки забил гол в ворота российского голкипера Даниила Тарасова.

ВИДЕО

Сама встреча завершилась победой «Флориды» со счётом 4:2. По ходу матча «Каролина» вела со счётом 2:0.

Российский голкипер «Флориды» Даниил Тарасов сделал 48 сейвов. Нападающий «Каролины» Андрей Свечников в этой встрече отметился результативной передачей. Голкипер «Каролины» Амир Мифтахов сделал четыре сейва.