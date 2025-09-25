Скидки
Коламбус Блю Джекетс — Питтсбург Пингвинз, результат матча 25 сентября 2025, счёт 4:1, предсезонный матч НХЛ 2025/2026

Гол и ассист Егора Чинахова помогли «Коламбусу» одолеть «Питтсбург» без Малкина
Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась волевой победой хозяев со счётом 4:1. По ходу встречи «пингвины» вели со счётом 1:0.

НХЛ — предсезонные матчи
25 сентября 2025, четверг. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
4 : 1
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Галлант (Койвунен) – 09:45 (5x5)     1:1 Чинахов (Веренски, Фаббро) – 17:24 (5x5)     2:1 Кристиансен (Койл, Чинахов) – 24:53 (5x4)    

В составе победителей голом и результативной передачей отметился российский нападающий Егор Чинахов. Кроме того, шайбами отличились канадские игроки: защитники Джейк Кристиансен и Данте Фаббро, а также форвард Кент Джонсон. Результативной передачей отметился российский нападающий «Блю Джекетс» Кирилл Марченко. Дмитрий Воронков очков в игре не набрал.

Единственную шайбу в составе гостей забросил Зак Галлант. Российский защитник «пингвинов» Александр Алексеев завершил встречу без набранных очков. Звёздный форвард Евгений Малкин участия в матче не принимал.

Новый сезон регулярного чемпионата НХЛ стартует в ночь с 7 на 8 октября.

Календарь предсезонных матчей НХЛ
Лучшие российские хоккеисты:

