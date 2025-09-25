Скидки
Никита Гусев получил памятную награду за достижение 250 шайб в КХЛ

Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Никита Гусев удостоен специальной награды за достижение рубежа в 250 заброшенных шайб в Континентальной хоккейной лиге.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 сентября 2025, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
ОТ
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Пакетт (Сикура, Сергеев) – 10:27 (5x5)     1:1 Сюсиз (Кленденинг, Попугаев) – 12:20 (5x4)     1:2 Кузнецов (Райлли, Сюсиз) – 13:13 (5x5)     2:2 Сикура (Гусев, Пыленков) – 16:20 (5x3)     3:2 Уил (Гусев) – 61:08 (3x3)    

Церемония прошла накануне игры с командой «Шанхайские Драконы» 24 сентября. Встреча завершилась со счётом 3:2 (ОТ), а Гусев сделал две результативные передачи. Свой же юбилейный гол Гусев забил в ворота санкт-петербургского СКА в матче розыгрыша Кубка Гагарина 6 апреля 2025 года.

Гусеву исполнилось 33 года, свою карьеру в КХЛ он начал в сезоне-2010/2011. За это время он защищал цвета ЦСКА, «Амура», «Югры», СКА и московского «Динамо». Всего на счету нападающего 724 матча и 697 (255+442) набранных очков. Нападающий стал шестым игроком, добравшимся до отметки в 250 голов, после Александра Радулова, Вадима Шипачёва, Даниса Зарипова, Найджела Доуса и Сергея Мозякина.

