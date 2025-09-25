Никита Гусев получил памятную награду за достижение 250 шайб в КХЛ

Нападающий московского «Динамо» Никита Гусев удостоен специальной награды за достижение рубежа в 250 заброшенных шайб в Континентальной хоккейной лиге.
Церемония прошла накануне игры с командой «Шанхайские Драконы» 24 сентября. Встреча завершилась со счётом 3:2 (ОТ), а Гусев сделал две результативные передачи. Свой же юбилейный гол Гусев забил в ворота санкт-петербургского СКА в матче розыгрыша Кубка Гагарина 6 апреля 2025 года.
Гусеву исполнилось 33 года, свою карьеру в КХЛ он начал в сезоне-2010/2011. За это время он защищал цвета ЦСКА, «Амура», «Югры», СКА и московского «Динамо». Всего на счету нападающего 724 матча и 697 (255+442) набранных очков. Нападающий стал шестым игроком, добравшимся до отметки в 250 голов, после Александра Радулова, Вадима Шипачёва, Даниса Зарипова, Найджела Доуса и Сергея Мозякина.
