Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Эдмонтон Ойлерз — Сиэтл Кракен, результат матча 25 сентября 2025, счет 1:4, предсезонный матч НХЛ 2025-2026

«Эдмонтон» без Василия Подколзина проиграл «Сиэтлу»
Комментарии

В ночь с 24 на 25 сентября мск на льду арены «Роджерс Плэйс» в канадском Эдмонтоне завершился предсезонный матч НХЛ между клубами «Эдмонтон Ойлерз» и «Сиэтл Кракен». Гости выиграли встречу со счётом 4:1.

НХЛ — предсезонные матчи
25 сентября 2025, четверг. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
1 : 4
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Фиркус (Моррисон, Бенирс) – 19:30 (5x4)     0:2 Моррисон (Майерс, Мёльгор) – 35:02     1:2 Манджапане (Бушар, Ярвентие) – 49:03 (5x5)     1:3 Майерс (Шварц, Эберле) – 52:13 (5x5)     1:4 Нюман – 59:23 (en)    

В составе «Сиэтла» заброшенными шайбами отметились Джаггер Фиркус в большинстве, Логан Моррисон, Бен Майерс и Яни Нюман в пустые ворота. Единственный гол «Эдмонтона» на счету перешедшего летом из «Вашингтон Кэпиталз» Эндрю Манджапане.

«Ойлерз» провели этот матч без российского нападающего Василия Подколзина, который экстренно вылетел в Россию из-за трагедии в семье и присоединится к команде позднее.

Материалы по теме
Подколзин временно покинет «Эдмонтон» и вернётся в Россию из-за трагедии в семье
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android