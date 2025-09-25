«Эдмонтон» без Василия Подколзина проиграл «Сиэтлу»

В ночь с 24 на 25 сентября мск на льду арены «Роджерс Плэйс» в канадском Эдмонтоне завершился предсезонный матч НХЛ между клубами «Эдмонтон Ойлерз» и «Сиэтл Кракен». Гости выиграли встречу со счётом 4:1.

В составе «Сиэтла» заброшенными шайбами отметились Джаггер Фиркус в большинстве, Логан Моррисон, Бен Майерс и Яни Нюман в пустые ворота. Единственный гол «Эдмонтона» на счету перешедшего летом из «Вашингтон Кэпиталз» Эндрю Манджапане.

«Ойлерз» провели этот матч без российского нападающего Василия Подколзина, который экстренно вылетел в Россию из-за трагедии в семье и присоединится к команде позднее.