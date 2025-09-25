«Эдмонтон» без Василия Подколзина проиграл «Сиэтлу»
В ночь с 24 на 25 сентября мск на льду арены «Роджерс Плэйс» в канадском Эдмонтоне завершился предсезонный матч НХЛ между клубами «Эдмонтон Ойлерз» и «Сиэтл Кракен». Гости выиграли встречу со счётом 4:1.
НХЛ — предсезонные матчи
25 сентября 2025, четверг. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
1 : 4
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Фиркус (Моррисон, Бенирс) – 19:30 (5x4) 0:2 Моррисон (Майерс, Мёльгор) – 35:02 1:2 Манджапане (Бушар, Ярвентие) – 49:03 (5x5) 1:3 Майерс (Шварц, Эберле) – 52:13 (5x5) 1:4 Нюман – 59:23 (en)
В составе «Сиэтла» заброшенными шайбами отметились Джаггер Фиркус в большинстве, Логан Моррисон, Бен Майерс и Яни Нюман в пустые ворота. Единственный гол «Эдмонтона» на счету перешедшего летом из «Вашингтон Кэпиталз» Эндрю Манджапане.
«Ойлерз» провели этот матч без российского нападающего Василия Подколзина, который экстренно вылетел в Россию из-за трагедии в семье и присоединится к команде позднее.
