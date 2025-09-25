Скидки
Главная Хоккей Новости

Ванкувер Кэнакс — Калгари Флэймз, результат матча 25 сентября 2025, счет 3:1, предсезонный матч НХЛ 2025-2026

Ассист Кудрявцева помог «Ванкуверу» победить «Калгари» с Просветовым в воротах
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 24 на 25 сентября мск на льду «Роджерс-Арены» в канадском Ванкувере завершился предсезонный матч НХЛ между клубами «Ванкувер Кэнакс» и «Калгари Флэймз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 3:1.

НХЛ — предсезонные матчи
25 сентября 2025, четверг. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
3 : 1
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Хёгландер (Вилландер, Хитил) – 05:02 (5x4)     2:0 Манчини (Карлссон, Бэйнс) – 07:16 (5x5)     3:0 Хитил (Кудрявцев, Вилландер) – 32:56 (5x4)     3:1 Зари (Поспишил, Фараби) – 34:24 (5x4)    

На шестой минуте игры счёт открыл нападающий «Кэнакс» Нильс Хёгландер, реализовавший большинство. Две минуты спустя защитник Виктор Манчини удвоил преимущество «Ванкувера». На 33-й минуте нападающий Филип Хитил с передачи российского защитника Кирилла Кудрявцева забросил в большинстве третью шайбу хозяев льда. На 35-й минуте также в формате «5 на 4» ответный гол «Калгари» оформил нападающий Коннор Зари.

Ворота «Калгари» защищал российский голкипер Иван Просветов. За «Ванкувер» часть матча сыграл белорусский вратарь Никита Толопило, который вышел на замену перед третьим периодом.

Новости. Хоккей
