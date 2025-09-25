Пресс-служба «Сочи» показала, как 75-летний Владимир Крикунов носит баулы

Пресс-служба «Сочи» опубликовала в телеграм-канале клуба видео, в котором главный тренер команды 75-летний Владимир Крикунов несёт баулы.

«Просто Владимир Васильевич Крикунов», — говорится в подписи к ролику.

Права на видео принадлежат ХК «Сочи». Посмотреть видео можно в телеграм-канале клуба.

В среду, 24 сентября, «Сочи» встречался с тольяттинской «Ладой» на выезде. Матч завершился победой команды Крикунова в серии буллитов со счётом 5:4. Следующую игру «Сочи» проведёт дома со СКА 27 сентября.

После семи матчей «Сочи» с семью очками располагается на 10-й строчке в турнирной таблице Западной конференции.