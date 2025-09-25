«Всё с ним будет хорошо». Мать Овечкина призвала не переживать за сына из-за его травмы

Олимпийская чемпионка по баскетболу Татьяна Овечкина, мать российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на фоне травмы своего сына заявила, что за Александра не стоит переживать, и отметила, что все ждут его возвращения.

«Не переживайте, всё с ним будет хорошо. Мы все ждём, когда он начнёт играть», — приводит слова Овечкиной ТАСС.

Напомним, 40-летний форвард не смог завершить первую тренировку перед стартом нового сезона, которая прошла 18 сентября. Россиянин досрочно покинул лёд из-за повреждения, позже главный тренер «столичных» Спенсер Карбери сообщил, что травма не представляет серьёзной опасности. В последующих тренировках хоккеист не принимал участия, а также пропустил первый предсезонный матч команды с «Бостон Брюинз» (5:2). 23 сентября Овечкин вернулся к индивидуальным тренировкам на льду.