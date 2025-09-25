Скидки
Расписание матчей МХЛ на 25 сентября 2025 года

Сегодня, 25 сентября, пройдут пять матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 25 сентября 2025 года (время московское):

11:00. «Сахалинские Акулы» – МХК «Спартак»;
17:30. «Ладья» – «Авто»;
19:00. МХК «Динамо» М – «Динамо-Шинник»;
19:00. «Красная Машина-Юниор» – ХК «Капитан»;
19:00. «АКМ-Юниор» – МХК «Атлант».

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.

