«Флорида» забила гол «Каролине» после грубой ошибки Мифтахова

В Роли на стадионе «Леново Центр» завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги между «Каролиной Харрикейнз» и «Флоридой Пантерз». Игра закончилась победой «пантер» со счётом 4:2.

На 57-й минуте встречи нападающий «Флориды» Ноа Грегор сравнял счёт в матче, забив гол после грубой ошибки российского вратаря «Каролины» Амира Мифтахова.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

25-летний голкипер является воспитанником «Ак Барса». Вратарь провёл за клуб 82 матча в КХЛ, одержав победу в 38 встречах и добившись показателя отражённых бросков в 92,2%.

В 2020 году Мифтахов был задрафтован «Тампа-Бэй Лайтнинг» под общим 186-м номером. Сезон-2021/2022 хоккеист провёл в Америке, выступая в фарм-клубе «Сиракьюз Кранч», после чего вернулся в Россию.