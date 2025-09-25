Скидки
Хоккей Новости

«Флорида» забила гол «Каролине» после грубой ошибки Мифтахова

«Флорида» забила гол «Каролине» после грубой ошибки Мифтахова
Комментарии

В Роли на стадионе «Леново Центр» завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги между «Каролиной Харрикейнз» и «Флоридой Пантерз». Игра закончилась победой «пантер» со счётом 4:2.

НХЛ — предсезонные матчи
25 сентября 2025, четверг. 01:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
2 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Судзуки (Райлли, Лабанк) – 10:07 (5x5)     2:0 Котканиеми (Свечников, Робинсон) – 16:20 (5x5)     2:1 Харпур (Беннинг) – 43:56 (5x5)     2:2 Грегор (Савчин) – 56:03 (5x5)     2:3 Беннинг – 57:17 (5x5)     2:4 Студничка (Харпур) – 59:22 (en)    

На 57-й минуте встречи нападающий «Флориды» Ноа Грегор сравнял счёт в матче, забив гол после грубой ошибки российского вратаря «Каролины» Амира Мифтахова.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

25-летний голкипер является воспитанником «Ак Барса». Вратарь провёл за клуб 82 матча в КХЛ, одержав победу в 38 встречах и добившись показателя отражённых бросков в 92,2%.

В 2020 году Мифтахов был задрафтован «Тампа-Бэй Лайтнинг» под общим 186-м номером. Сезон-2021/2022 хоккеист провёл в Америке, выступая в фарм-клубе «Сиракьюз Кранч», после чего вернулся в Россию.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

