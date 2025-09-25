«Флорида» забила гол «Каролине» после грубой ошибки Мифтахова

В Роли на стадионе «Леново Центр» завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги между «Каролиной Харрикейнз» и «Флоридой Пантерз». Игра закончилась победой «пантер» со счётом 4:2.
На 57-й минуте встречи нападающий «Флориды» Ноа Грегор сравнял счёт в матче, забив гол после грубой ошибки российского вратаря «Каролины» Амира Мифтахова.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
25-летний голкипер является воспитанником «Ак Барса». Вратарь провёл за клуб 82 матча в КХЛ, одержав победу в 38 встречах и добившись показателя отражённых бросков в 92,2%.
В 2020 году Мифтахов был задрафтован «Тампа-Бэй Лайтнинг» под общим 186-м номером. Сезон-2021/2022 хоккеист провёл в Америке, выступая в фарм-клубе «Сиракьюз Кранч», после чего вернулся в Россию.
- 25 сентября 2025
-
09:15
-
09:10
-
09:00
-
08:56
-
08:50
-
08:36
-
08:30
-
08:22
-
07:47
-
07:22
-
06:50
-
04:35
-
04:20
-
03:38
-
02:44
-
02:19
- 24 сентября 2025
-
23:50
-
23:40
-
23:30
-
23:14
-
23:04
-
23:00
-
22:57
-
22:47
-
22:45
-
22:38
-
22:33
-
22:05
-
22:00
-
21:57
-
21:48
-
21:35
-
21:20
-
21:18
-
20:53