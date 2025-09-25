Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Расписание матчей ВХЛ на 25 сентября 2025 года

Сегодня, 25 сентября, пройдут пять матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 25 сентября 2025 года (время — московское):

16:30. «Южный Урал» – «Барс»;

16:30. «Зауралье» – «Сокол»;

17:00. «Рубин» – ХК «Норильск»;

17:00. «Магнитка» – ЦСК ВВС;

18:30. «Звезда» – «Динамо» СПб.

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.

В прошлом сезоне победителем регулярного чемпионата стал новокузнецкий «Металлург», а Кубок Чемпиона России завоевало «Торпедо-Горький».