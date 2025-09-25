Сегодня, 25 сентября, пройдут пять матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.
Расписание матчей ВХЛ на 25 сентября 2025 года (время — московское):
16:30. «Южный Урал» – «Барс»;
16:30. «Зауралье» – «Сокол»;
17:00. «Рубин» – ХК «Норильск»;
17:00. «Магнитка» – ЦСК ВВС;
18:30. «Звезда» – «Динамо» СПб.
В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.
В прошлом сезоне победителем регулярного чемпионата стал новокузнецкий «Металлург», а Кубок Чемпиона России завоевало «Торпедо-Горький».