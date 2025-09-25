«Амур» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 12:15 мск

Сегодня, 25 сентября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Хабаровске состоится встреча между местным «Амуром» и московским ЦСКА. Матч на стадионе «Платинум-Арена» начнётся в 12:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 25 сентября 2025, четверг. 12:15 МСК Амур Хабаровск Не начался ЦСКА Москва

«Амур» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл семь матчей, в которых набрал шесть очков, и занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. ЦСКА с девятью очками после восьми встреч располагается на четвёртой строчке Западной конференции.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.