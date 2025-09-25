«Мы почти заключили сделку. Но клуб передумал». Фьоре об изначальном уходе из «Авангарда»

Нападающий «Авангарда» Джованни Фьоре прокомментировал ситуацию с продлением контракта с омским клубом. Напомним, генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин в конце июня заявил, что форвард покидает клуб, однако в августе было объявлено, что с игроком подписано новое соглашение сроком на один сезон.

– Расскажите, что произошло с продлением вашего контракта. В апреле говорили, что это почти решённое дело, а потом…

– Да, действительно, мы почти заключили сделку. Но это хоккей. Клуб передумал. Но самое важное, что сейчас я здесь. Более чем доволен находиться здесь. Хочу работать на благо этой команды. Невероятно благодарен за возможность играть здесь, – сказал Фьоре в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

