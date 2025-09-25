Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина: «Салават» выставляет команду уровня ВХЛ

Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина, экс-тренер ЦСКА Равиль Якубов высказался о старте «Салавата Юлаева» и оценил уровень состава уфимского клуба. В среду, 24 сентября, команда Виктора Козлова проиграла «Сибири» по буллитам со счётом 2:3.

– Что запомнилось в последних турах?

– Вчера внимательно посмотрел матч «Сибирь» – «Салават Юлаев». Понятно, что ещё только сентябрь, не все игроки и команды набрали оптимальную форму. Но этот матч показал, что с резервом у нашего хоккея не всё в полном порядке. Во всяком случае на фоне своих прошлогодних версий, в том числе на фоне яркой семиматчевой серии плей-офф, и «Сибирь», и «Салават» смотрелись не так уверенно.

– В чём?

– Знаете, мне просто жаль тренера «Салавата» Виктора Козлова, особенно после ухода Саши Хмелевски. В прошлом сезоне он провёл большую работу, сформировал из легионеров лидерскую тройку, подтянул среднее звено, дал бронзовый результат. Но сейчас от того «Салавата» практически ничего не осталось. После истории с Хмелевски, который был последним из могикан той Уфы, «Салават», по сути, выставляет команду уровня ВХЛ.

В Новосибирске это бросилось в глаза в овертайме, когда в ситуации «4 на 3» Уфа ничего не создала, что в первую очередь говорит об индивидуальном мастерстве хоккеистов. То же самое – в серии буллитов, всё без просвета, на ноль. Знаете, стало немного обидно за «Салават», который в былые годы имел репутацию одной из самых мастеровитых команд КХЛ, – приводит слова Якубова Russia-hockey.

После семи матчей «Салават Юлаев» с четырьмя очками располагается на последней, 11-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции.