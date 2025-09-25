Фьоре: разговаривал с другими клубами КХЛ. Но сразу согласился на предложение «Авангарда»

Нападающий «Авангарда» Джованни Фьоре заявил, что надеялся получить звонок из Омска, но не был уверен, что разговор с клубом всё-таки состоится, поэтому сразу же согласился, как только получил предложение от «Авангарда».

– То есть вы надеялись получить звонок из Омска?

– Да. Но не думал, что он состоится, если честно. Мы общались с некоторыми другими клубами, но как только я получил предложение от «Авангарда», то согласился не раздумывая. Мы быстро заключили сделку.

– Другие клубы тоже были из КХЛ?

– Да. Но не хотел бы называть их, – сказал Фьоре в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.