Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Фьоре: разговаривал с другими клубами КХЛ. Но сразу согласился на предложение «Авангарда»

Фьоре: разговаривал с другими клубами КХЛ. Но сразу согласился на предложение «Авангарда»
Комментарии

Нападающий «Авангарда» Джованни Фьоре заявил, что надеялся получить звонок из Омска, но не был уверен, что разговор с клубом всё-таки состоится, поэтому сразу же согласился, как только получил предложение от «Авангарда».

– То есть вы надеялись получить звонок из Омска?
– Да. Но не думал, что он состоится, если честно. Мы общались с некоторыми другими клубами, но как только я получил предложение от «Авангарда», то согласился не раздумывая. Мы быстро заключили сделку.

– Другие клубы тоже были из КХЛ?
– Да. Но не хотел бы называть их, – сказал Фьоре в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Джованни Фьоре читайте на «Чемпионате»:
«Не думал, что мне снова позвонят из «Авангарда». Очень сильно удивился». Интервью с Фьоре
Эксклюзив
«Не думал, что мне снова позвонят из «Авангарда». Очень сильно удивился». Интервью с Фьоре
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android