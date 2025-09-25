Российский вратарь «Флориды» Даниил Тарасов признан первой звездой матча с «Каролиной»

В Роли на стадионе «Леново Центр» завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги между «Каролиной Харрикейнз» и «Флоридой Пантерз». Игра закончилась победой «пантер» со счётом 4:2. Первой звездой матча был признан российский голкипер «пантер» Даниил Тарасов.
Россиянин совершил 47 сейвов из 49 бросков, проведя на льду всю игру. Второй звездой назван форвард «Каролины» Еспери Котканиеми, третьей — нападающий «Флориды» Майк Беннинг.
Даниил Тарасов в 2017 году на драфте НХЛ был выбран в третьем раунде под общим 86-м номером клубом «Коламбус Блю Джекетс». 26 июня 2025 года он был обменян во «Флориду Пантерз» на 160-й выбор в пятом раунде драфта НХЛ — 2025. Напомним, за «пантер» также выступает ещё один российский голкипер Сергей Бобровский.
