Хоккей

Российский вратарь «Флориды» Даниил Тарасов признан первой звездой матча с «Каролиной»

Аудио-версия:
В Роли на стадионе «Леново Центр» завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги между «Каролиной Харрикейнз» и «Флоридой Пантерз». Игра закончилась победой «пантер» со счётом 4:2. Первой звездой матча был признан российский голкипер «пантер» Даниил Тарасов.

НХЛ — предсезонные матчи
25 сентября 2025, четверг. 01:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
2 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Судзуки (Райлли, Лабанк) – 10:07 (5x5)     2:0 Котканиеми (Свечников, Робинсон) – 16:20 (5x5)     2:1 Харпур (Беннинг) – 43:56 (5x5)     2:2 Грегор (Савчин) – 56:03 (5x5)     2:3 Беннинг – 57:17 (5x5)     2:4 Студничка (Харпур) – 59:22 (en)    

Россиянин совершил 47 сейвов из 49 бросков, проведя на льду всю игру. Второй звездой назван форвард «Каролины» Еспери Котканиеми, третьей — нападающий «Флориды» Майк Беннинг.

Даниил Тарасов в 2017 году на драфте НХЛ был выбран в третьем раунде под общим 86-м номером клубом «Коламбус Блю Джекетс». 26 июня 2025 года он был обменян во «Флориду Пантерз» на 160-й выбор в пятом раунде драфта НХЛ — 2025. Напомним, за «пантер» также выступает ещё один российский голкипер Сергей Бобровский.

Преемник Бобровского? Тарасов провёл фееричный матч за «Флориду» с 47 сейвами
