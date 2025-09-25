Скидки
Главная Хоккей Новости

«Одна из лучших организаций в мире, если не лучшая». Фьоре – об «Авангарде»

Нападающий «Авангарда» Джованни Фьоре заявил, что счастлив выступать за омский клуб и назвал его одной из лучших организаций в мире.

– Звонок от «Авангарда» в конце лета стал для вас неожиданностью?
– Да, я был очень удивлён. И сразу согласился. Я знал Ги, тренерский штаб, ребят в команде. Это одна из лучших организаций в мире, если не лучшая. Я невероятно благодарен каждый день. Счастлив выходить на лёд в свитере «Авангарда», – сказал Фьоре в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

В ходе прошлого сезона 29-летний Фьоре перешёл в «Авангард» из «Адмирала» и провёл за омский клуб 30 матчей в регулярке, набрав 18 (11+7) очков. В плей-офф на счету канадца одна результативная передача в 13 матчах. Всего в КХЛ Фьоре провёл 138 игр, в которых отметился 28 заброшенными шайбами и 34 пасами.

«Не думал, что мне снова позвонят из «Авангарда». Очень сильно удивился». Интервью с Фьоре
