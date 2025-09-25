Скидки
Хоккей

Боб Хартли сравнил игроков современной НХЛ с хоккеистами из начала 2000-х годов

Комментарии

Главный тренер «Локомотива» и обладатель Кубка Стэнли — 2001 на посту тренера «Колорадо Эвеланш» Боб Хартли рассказал, в чём разница между игроками современной НХЛ и хоккеистами из начала 2000-х годов.

«Игроки изменились. Они стали выдающимися атлетами. Посмотрите на тренировочные лагеря – парни приезжают в первый день уже готовыми играть. Они быстрее, сильнее, лучше физически подготовлены, и это делает сегодняшний хоккей более динамичным. Время тренировок сокращается. У тебя есть 20 сконцентрированных минут – и нужно понимать, что ты отрабатываешь сейчас, чего не делал пять лет назад, а что можно вырезать как пустую трату времени.

Важно правильно распределять энергию, балансировать между отдыхом и нагрузкой. График тоже играет роль: иногда бывают тяжёлые отрезки с перелётами и сменой часовых поясов. Можно тренироваться сколько угодно, но, если игроки устали, это не принесёт пользы. Поэтому мы постоянно взаимодействуем с докторами и строим процесс вокруг расписания, чтобы хоккеисты были в оптимальной форме», – приводит слова Хартли RG.

