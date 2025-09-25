Скидки
Матч-центр:
Хоккей

«Трактор» — «Авангард»: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию

«Трактор» — «Авангард»: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию
Сегодня, 25 сентября, в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Трактором» и омским «Авангардом». Встреча начнётся в 17:00 по московскому времени.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 сентября 2025, четверг. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Авангард
Омск
Матч «Трактор» — «Авангард» 25 сентября можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

«Трактор» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл восемь матчей, в которых набрал 10 очков, и занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» с 12 очками после семи встреч располагается на второй строчке Востока.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
