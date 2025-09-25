Канадский форвард «Авангарда» высказался о решении клуба расстаться с Буше и Ткачёвым

Нападающий «Авангарда» Джованни Фьоре прокомментировал уход лидеров омского клуба Владимира Ткачёва и Рида Буше. Хоккеисты перешли в «Металлург» и «Автомобилист» соответственно.

– Удивлены, что «Авангард» расстался с Ридом Буше и Владимиром Ткачёвым?

– Да, меня это удивило. Но это уже в прошлом, а мы смотрим в будущее. У нас отличный состав сейчас, здорово быть частью такой команды. Ги Буше и его тренерский штаб тоже невероятны, – сказал Фьоре в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

В прошлом сезоне Буше в 52 матчах регулярного чемпионата набрал 49 очков — забросил 28 шайб и отдал 21 результативную передачу. В плей-офф американский нападающий набрал 8 (5+3) очков в 13 матчах. Ткачёв пропустил бо́льшую часть прошлого сезона из-за травмы. Он провёл за «Авангард» в КХЛ-2024/2025 17 матчей, в которых забросил четыре шайбы и сделал 11 результативных передач.