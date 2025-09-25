Скидки
Главная Хоккей Новости

Артюхин: на старте удивили «Торпедо» и «Барыс», а «Салават Юлаев» стал середняком

Комментарии

Экс-нападающий клубов Континентальной хоккейной лиги Евгений Артюхин поделился своими впечатлениями от старта КХЛ и рассказал, какие клубы больше всего его удивили.

– Есть удивительные, сенсационные моменты и разочарования в плане топовых клубов. Например, московское «Динамо» провалило начало сезона, но потом начало выравниваться. Впечатлил старт у «Торпедо». Я думаю, никто от них такого не ожидал в самом Нижнем Новгороде. Некоторые середнячки типа «Шанхая» тоже неплохо начали. В целом начало сезона оказалось довольно-таки неожиданным. Те команды, которые должны были хорошо начать, почему-то немножко провалились.

– А какие ещё команды вас больше всего удивили?
– «Барыс» в какой-то мере неплохо начал. При новом тренере какие-то победы были, было позитивное начало сезона. А так ещё кого-то отметить сложно. Та же «Лада» разочаровала. Только в команду пришли новые люди, тут уже поменяли главного тренера – и такой неудовлетворительный результат. И ещё бы отметил «Ак Барс» – это команда, которая должна лучше начинать, а у них до сих пор есть кризис. И, конечно же, «Салават», который превратился в середняка, и понятно, что у них там проблемы с финансами, с бюджетом, но эта не та команда, которая была в прошлом году, — приводит слова Артюхина «Спорт день за днём».

Комментарии
