«У нас не остаётся выбора, кроме как соответствовать его уровню». Фьоре — о Серебрякове
Нападающий «Авангарда» Джованни Фьоре высоко оценил уровень игры голкипера омского клуба Никиты Серебрякова.

– Никита Серебряков провёл отличный матч. Что думаете о его игре?
– Он невероятен в каждом матче. Это важная часть нашей команды. Здорово, что он у нас есть. Отличный парень, а как вратарь он ещё лучше.

– Вы недолго играли с ним в «Адмирале». Он всё тот же, каким вы его помните по игре во Владивостоке?
– Да. Мы очень весело проводили и проводим время. Он настоящий боец, постоянно пашет на тренировках. Никогда не сдаётся и не упускает из вида шайбу. Нас это тоже толкает вперёд – мы видим, как он работает, и у нас не остаётся другого выбора, кроме как соответствовать его высокому уровню. Он невероятный лидер, – сказал Фьоре в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

