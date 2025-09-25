«У нас не остаётся выбора, кроме как соответствовать его уровню». Фьоре — о Серебрякове

Нападающий «Авангарда» Джованни Фьоре высоко оценил уровень игры голкипера омского клуба Никиты Серебрякова.

– Никита Серебряков провёл отличный матч. Что думаете о его игре?

– Он невероятен в каждом матче. Это важная часть нашей команды. Здорово, что он у нас есть. Отличный парень, а как вратарь он ещё лучше.

– Вы недолго играли с ним в «Адмирале». Он всё тот же, каким вы его помните по игре во Владивостоке?

– Да. Мы очень весело проводили и проводим время. Он настоящий боец, постоянно пашет на тренировках. Никогда не сдаётся и не упускает из вида шайбу. Нас это тоже толкает вперёд – мы видим, как он работает, и у нас не остаётся другого выбора, кроме как соответствовать его высокому уровню. Он невероятный лидер, – сказал Фьоре в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.