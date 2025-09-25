Джиошвили — о календаре «Динамо»: грех жаловаться, когда ты в Москве

Нападающий московского «Динамо» Максим Джиошвили после победы над «Шанхайскими Драконами» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги высказался о календаре бело-голубых. Ранее клуб вернулся в Москву из поездки на Дальний Восток.

– Перед началом матча было много опасений из-за календаря команды: только накануне ночью прилетели в Москву, день ушёл на восстановление, и сразу матч. Как ощущения? Показалось, что первый период выдали мощный, а потом пошло немного на убыль.

– Невозможно сказать, что это был лёгкий перелёт. Вчера отлежались, сегодня вышли на раскатку, нормально раскатились и в целом понимали, что нас ждёт, потому что на предсезонке потерпели от них неприятное поражение (1:6. – Прим. «Чемпионата»). Где-то нам нужно было переработать это состояние. В нужный момент отстояли, в нужный момент добавили. Здорово, что забрали матч в овертайме.

– Понятно, что вы никак не можете повлиять на календарь. Тем не менее какие мысли возникают, когда видите столь странное расписание?

– Всё равно самый тяжёлый календарь у команд с Дальнего Востока, поэтому грех жаловаться, когда ты в Москве. Как есть, так и есть, — сказал Джиошвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.