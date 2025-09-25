Скидки
Хоккей

Джиошвили — о календаре «Динамо»: грех жаловаться, когда ты в Москве

Нападающий московского «Динамо» Максим Джиошвили после победы над «Шанхайскими Драконами» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги высказался о календаре бело-голубых. Ранее клуб вернулся в Москву из поездки на Дальний Восток.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 сентября 2025, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
ОТ
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Пакетт (Сикура, Сергеев) – 10:27 (5x5)     1:1 Сюсиз (Кленденинг, Попугаев) – 12:20 (5x4)     1:2 Кузнецов (Райлли, Сюсиз) – 13:13 (5x5)     2:2 Сикура (Гусев, Пыленков) – 16:20 (5x3)     3:2 Уил (Гусев) – 61:08 (3x3)    

– Перед началом матча было много опасений из-за календаря команды: только накануне ночью прилетели в Москву, день ушёл на восстановление, и сразу матч. Как ощущения? Показалось, что первый период выдали мощный, а потом пошло немного на убыль.
– Невозможно сказать, что это был лёгкий перелёт. Вчера отлежались, сегодня вышли на раскатку, нормально раскатились и в целом понимали, что нас ждёт, потому что на предсезонке потерпели от них неприятное поражение (1:6. – Прим. «Чемпионата»). Где-то нам нужно было переработать это состояние. В нужный момент отстояли, в нужный момент добавили. Здорово, что забрали матч в овертайме.

– Понятно, что вы никак не можете повлиять на календарь. Тем не менее какие мысли возникают, когда видите столь странное расписание?
– Всё равно самый тяжёлый календарь у команд с Дальнего Востока, поэтому грех жаловаться, когда ты в Москве. Как есть, так и есть, — сказал Джиошвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

