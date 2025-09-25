Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Джиошвили: как сказал Кудашов: «Всё через работу». С божьей помощью начинает получаться

Джиошвили: как сказал Кудашов: «Всё через работу». С божьей помощью начинает получаться
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Максим Джиошвили ответил, переживает ли из-за своей статистики, и оценил старт сезона команды.

– Есть ли у тебя переживания относительно своей статистики?
– Переживания есть за командный результат. Если команда выигрывает, значит, я всё делаю правильно. Главное, чтобы «Динамо» выигрывало. Если команда будет набирать ход и выигрывать, значит, идёт у всех. Все работают на одно дело, и каждый делает свою работу. Если кто-то будет выпадать, то не будет и командного результата.

– У «Динамо» в последние несколько лет наметилась уже такая цикличность: очень слабый старт, затем постепенная стабилизация игры и результатов. Получается, уже особо не переживали после неудачного начала, потому что понимали, что всё исправите?
– Да нет. Всегда переживаешь после поражений, потому что это неприятно. Всегда хочется побеждать, поэтому, как сказал Алексей Николаевич [Кудашов]: «Всё через работу». Стараемся, трудимся, с божьей помощью начинает получаться, — сказал Джиошвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android