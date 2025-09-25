Джиошвили: как сказал Кудашов: «Всё через работу». С божьей помощью начинает получаться

Нападающий московского «Динамо» Максим Джиошвили ответил, переживает ли из-за своей статистики, и оценил старт сезона команды.

– Есть ли у тебя переживания относительно своей статистики?

– Переживания есть за командный результат. Если команда выигрывает, значит, я всё делаю правильно. Главное, чтобы «Динамо» выигрывало. Если команда будет набирать ход и выигрывать, значит, идёт у всех. Все работают на одно дело, и каждый делает свою работу. Если кто-то будет выпадать, то не будет и командного результата.

– У «Динамо» в последние несколько лет наметилась уже такая цикличность: очень слабый старт, затем постепенная стабилизация игры и результатов. Получается, уже особо не переживали после неудачного начала, потому что понимали, что всё исправите?

– Да нет. Всегда переживаешь после поражений, потому что это неприятно. Всегда хочется побеждать, поэтому, как сказал Алексей Николаевич [Кудашов]: «Всё через работу». Стараемся, трудимся, с божьей помощью начинает получаться, — сказал Джиошвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.