Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Авангарда» Буше: допускаю, что российский специалист возглавит клуб НХЛ

Главный тренер «Авангарда» Буше: допускаю, что российский специалист возглавит клуб НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше выразил мнение, что российский специалист может возглавить клуб Национальной хоккейной лиги.

– В КХЛ сейчас сразу четыре канадских тренера. Это привело к дискуссии о состоянии российской тренерской школы. Что думаете о её уровне вы? Способен ли российский специалист возглавить клуб НХЛ?
– Чтобы оценить чей-то уровень, мне надо поработать с этим человеком. Но если рассуждать формально, я не вижу проблемы: в прошлом сезоне Кубок Гагарина выиграла команда с российским тренером, в позапрошлом – тоже. Ситуация везде примерно одинаковая. Есть хорошие российские специалисты и наверняка есть плохие. В Канаде та же история. Национальность уже не играет особой роли.

Далее: нельзя судить о качестве тренера только по результату. Слишком многое зависит от инструментов, которые у него в распоряжении, от обстоятельств. Один и тот же тренер может выиграть Кубок Стэнли, а на следующий год провалиться.

Возвращаясь к вашему вопросу, я вполне допускаю, что российский тренер в один прекрасный момент возглавит клуб НХЛ – почему нет? Да, у ваших специалистов может быть свой стиль, но, возможно, именно этот стиль и нужен тому или иному клубу. Задача поиска главного тренера заключается не в том, чтобы подписать человека с громким именем, а в том, чтобы найти того самого специалиста, который вам подойдет в конкретных обстоятельствах, – приводит слова Буше «Российская газета».

Матч «Трактор» — «Авангард» 25 сентября можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».
Материалы по теме
Ги Буше, магия Заварухиных или «Трактор»? Кто выиграет Восточную конференцию
Ги Буше, магия Заварухиных или «Трактор»? Кто выиграет Восточную конференцию
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android