Главная Хоккей Новости

Кара рассказал, почему «Сибирь» в этом сезоне не забросила ни одной шайбы в первом периоде

Нападающий «Сибири» Владислав Кара после победы над «Салаватом Юлаевым» (3:2 Б) объяснил, почему новосибирская команда в этом сезоне ни разу не забила в первом периоде.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 сентября 2025, среда. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 2
Б
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Кузнецов (Алалыкин, Василевский) – 13:12 (5x5)     0:2 Родевальд (Сучков, Ян) – 37:40 (5x5)     1:2 Яковлев (Ахияров) – 41:34 (5x5)     2:2 Ткачёв (Аланов, Приски) – 44:30 (5x5)     3:2 Уилсон – 65:00    

— У «Сибири» до сих пор 0 шайб в первых периодах. Не перешло ли это в систему?
— Нет, это не система. Пока не идёт шайба в ворота, вроде бы моменты создаём, но не заходит.

— Почему случился провал во втором периоде?
— Это же игра: она то в одну сторону, то в другую. Сначала они добавили, потом мы – вот такой матч.

— В качестве причины можно использовать то, что рано перешли на игру в три звена?
— Да нет, нормально. Силы есть, начало сезона.

— Второй период всё-таки, дальние лавки.
— Ну, когда в чужой зоне играешь, там ближняя, так меньше сил тратится. Баланс есть, — сказал Кара в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

