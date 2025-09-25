Кара рассказал, почему «Сибирь» в этом сезоне не забросила ни одной шайбы в первом периоде

Нападающий «Сибири» Владислав Кара после победы над «Салаватом Юлаевым» (3:2 Б) объяснил, почему новосибирская команда в этом сезоне ни разу не забила в первом периоде.
— У «Сибири» до сих пор 0 шайб в первых периодах. Не перешло ли это в систему?
— Нет, это не система. Пока не идёт шайба в ворота, вроде бы моменты создаём, но не заходит.
— Почему случился провал во втором периоде?
— Это же игра: она то в одну сторону, то в другую. Сначала они добавили, потом мы – вот такой матч.
— В качестве причины можно использовать то, что рано перешли на игру в три звена?
— Да нет, нормально. Силы есть, начало сезона.
— Второй период всё-таки, дальние лавки.
— Ну, когда в чужой зоне играешь, там ближняя, так меньше сил тратится. Баланс есть, — сказал Кара в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.
