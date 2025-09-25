Скидки
Хоккей Новости

Защитник СКА Сапего: хотим занять первое место в регулярном чемпионате

Защитник СКА Сергей Сапего оценил старт сезона петербургского клуба под руководством Игоря Ларионова и рассказал о целях команды.

– Как оцените первый месяц СКА в КХЛ при Игоре Ларионове?
– Я считаю, всё здорово. У нашей команды большое будущее. Есть за что цепляться и видно то, что у нас есть потенциал для роста. Уверен, дальше будет только лучше. Это 100%.

– Есть ли у СКА цель в регулярном чемпионате занять максимально высокое место? Опыт прошлого сезона показал, что с седьмого места трудно начинать плей-офф.
– Мне кажется, для любой команды важно в регулярке занять высокую позицию, и мы не исключение. Хотим занять первое место и от этого уже двигаться в плей-офф, – приводит слова Сапего «Спорт день за днём».

После семи матчей СКА набрал девять очков и находится на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции.

