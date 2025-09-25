Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Эмоций из-за этого и нет». Форвард «Сибири» Кара — о причинах сложностей команды

«Эмоций из-за этого и нет». Форвард «Сибири» Кара — о причинах сложностей команды
Комментарии

Нападающий «Сибири» Владислав Кара объяснил, почему новосибирской команде на старте сезона не хватает эмоций.

— Почему команде не хватает эмоций?
— Не идёт шайба в ворота, много моментов создаём. Когда каждую игру не забиваешь, начинаешь поникать. Эмоций от этого, наверное, и нет. Выиграли, думаю, получим заряд.

— Почему не удаётся залезать на пятак с каждым соперником?
— Противники хорошо делают бокс-аут. Надо в этом моменте добавить, — сказал Кара в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

«Сибирь» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграла семь матчей, в которых набрала восемь очков, и расположилась на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции.

Материалы по теме
Эксклюзив
Кара рассказал, почему «Сибирь» в этом сезоне не забросила ни одной шайбы в первом периоде
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android