«Эмоций из-за этого и нет». Форвард «Сибири» Кара — о причинах сложностей команды

Нападающий «Сибири» Владислав Кара объяснил, почему новосибирской команде на старте сезона не хватает эмоций.

— Почему команде не хватает эмоций?

— Не идёт шайба в ворота, много моментов создаём. Когда каждую игру не забиваешь, начинаешь поникать. Эмоций от этого, наверное, и нет. Выиграли, думаю, получим заряд.

— Почему не удаётся залезать на пятак с каждым соперником?

— Противники хорошо делают бокс-аут. Надо в этом моменте добавить, — сказал Кара в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

«Сибирь» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграла семь матчей, в которых набрала восемь очков, и расположилась на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции.