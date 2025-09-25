Скидки
Главная Хоккей Новости

«Никого круче них ещё не видел в защите». Жерар Галлан — про оборону ЦСКА

Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан стал героем шоу «Хороший гол: Тренер» на Кинопоиске. На специалиста надели микрофон во время предсезонного матча Кубка мэра Москвы с ЦСКА (2:4), во время которого канадец высоко оценил уровень обороны армейцев.

Кубок мэра Москвы . Группа B
30 августа 2025, суббота. 14:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 2
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Яппаров (Янченко, Долженков) – 02:06 (5x5)     2:0 Янченко (Спронг, Бучельников) – 09:28 (5x4)     3:0 Абрамов (Гарднер, Бучельников) – 22:57 (5x4)     4:0 Гурьянов (Нестеров, Дроздов) – 27:30 (5x5)     4:1 Куинни (Сюсиз) – 45:47 (5x4)     4:2 Чехович (Брынцев, Куинни) – 48:44 (5x5)    

«Вот мы просим их (игроков «Шанхайских Драконов». — Прим. «Чемпионата») разыгрывать в средней зоне через сдвоенные передачи. Глянь на их (ЦСКА. — Прим. «Чемпионата») защиту, как они плотно играют. Я никого круче них ещё не видел в защите. Поэтому там нас и давят, и мы обрезаемся в средней зоне. Просто жесть!» — сказал Галлан на лавке.

Жерар Галлан возглавил «Шанхайских Драконов» 13 августа 2025 года. Последним местом работы 61-летнего канадского специалиста был «Нью-Йорк Рейнджерс» в сезоне-2022/2023. В Национальной хоккейной лиге Галлан также тренировал «Коламбус Блю Джекетс», «Флориду Пантерз» и «Вегас Голден Найтс».

