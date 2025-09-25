«Никого круче них ещё не видел в защите». Жерар Галлан — про оборону ЦСКА

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан стал героем шоу «Хороший гол: Тренер» на Кинопоиске. На специалиста надели микрофон во время предсезонного матча Кубка мэра Москвы с ЦСКА (2:4), во время которого канадец высоко оценил уровень обороны армейцев.

«Вот мы просим их (игроков «Шанхайских Драконов». — Прим. «Чемпионата») разыгрывать в средней зоне через сдвоенные передачи. Глянь на их (ЦСКА. — Прим. «Чемпионата») защиту, как они плотно играют. Я никого круче них ещё не видел в защите. Поэтому там нас и давят, и мы обрезаемся в средней зоне. Просто жесть!» — сказал Галлан на лавке.

Жерар Галлан возглавил «Шанхайских Драконов» 13 августа 2025 года. Последним местом работы 61-летнего канадского специалиста был «Нью-Йорк Рейнджерс» в сезоне-2022/2023. В Национальной хоккейной лиге Галлан также тренировал «Коламбус Блю Джекетс», «Флориду Пантерз» и «Вегас Голден Найтс».