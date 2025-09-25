Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Трактор» — «Авангард»: онлайн-трансляция матча КХЛ 2025/2026 начнется в 17:00 мск

«Трактор» — «Авангард»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:00 мск
Комментарии

Сегодня, 25 сентября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Челябинске состоится встреча между местным «Трактором» и омским «Авангардом». Матч на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 сентября 2025, четверг. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Матч «Трактор» — «Авангард» 25 сентября можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

«Трактор» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл восемь матчей, в которых набрал 10 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» с 12-ю очками после семи встреч располагается на второй строчке Востока.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Топ-матчи четверга: медиафутболисты против профи, «Трактор» — «Авангард» в КХЛ и теннис
Топ-матчи четверга: медиафутболисты против профи, «Трактор» — «Авангард» в КХЛ и теннис
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android