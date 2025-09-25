«Трактор» — «Авангард»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 25 сентября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Челябинске состоится встреча между местным «Трактором» и омским «Авангардом». Матч на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Трактор» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл восемь матчей, в которых набрал 10 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» с 12-ю очками после семи встреч располагается на второй строчке Востока.