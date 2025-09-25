Панин — об обмене Хмелевски: «Салават» — не тонущий корабль, но все от этого выигрывают

Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин прокомментировал обмен нападающего Александра Хмелевски в «Ак Барс». Уфимцы, в свою очередь, получили денежную компенсацию и защитника Уайатта Калинюка.

«Перед тренировкой у нас было собрание, где объявили об обмене Хмелевски. Потом увидел самого Сашу. Скорее всего, я его понимаю. «Салават Юлаев» – не тонущий корабль, но Саша – хороший игрок, забивной. Чтобы он оставался таковым, ему нужны партнёры. На данный момент клуб не располагает такими финансами, чтобы у Саши были такие партнёры. Он завершит, но ему нужен тот, кто отдаст передачу. Чтобы не получилось так, что после сезона ценник на него упадёт, было принято такое компромиссное решение. Все от этого только выигрывают. Не думаю, что, играя за «Салават» в этом сезоне, Хмелевски головой был не в Уфе.

Когда подбирается команда, должен быть подбор мастеровитых игроков. Саша таковым является, но в силу возраста не является прям суперсамостоятельной единицей, которая и себе момент создаст, и завершит. В КХЛ таких единицы. Ремпал и Ливо постарше, имеют опыт игры в НХЛ, а Хмелевски находится на пути к этому. Все мы зависимы от партнёров, которые будут нас не ухудшать, а улучшать. Саше нужны именно такие. У клуба теперь появляются финансовые возможности, а он идёт по карьерной лестнице. Хмелевски не говорил, куда именно он хочет уйти. От него, думаю, там тоже многое не зависит», – приводит слова Панина Sport24.

26-летний американский нападающий выступал за клуб из Уфы с 2022 года. В нынешнем сезоне Александр набрал 3 (1+2) очка в шести встречах. Всего на счету Хмелевски 239 матчей в КХЛ, в которых он отметился 93 заброшенными шайбами и 98 результативными передачами.