Нападающий «Сочи» Тянулин: Крикунов – хоккейный человек до мозга костей

Нападающий «Сочи» Артур Тянулин рассказал о совместной работе с главным тренером Владимиром Крикуновым. Напомним, 75-летний специалист возглавил клуб в межсезонье.

– Владимиру Крикунову 75 лет. Практически в каждом своём интервью он отмечает, что, несмотря на возраст, всё ещё полон энергией, любовью к хоккею. Игроки это чувствуют?

– Конечно. Вы знаете, то, что человек проводит по полтора часа на льду на тренировках, всегда находится с командой, – это уже о многом говорит. Владимир Васильевич – хоккейный человек до мозга костей. Чувствуется, что он всецело влюблён в игру. Да я и сам такой же (улыбается). Поэтому Владимира Васильевича в этом плане понимаю. Приятно осознавать, что такой легендарный человек с тобой в одной команде.

– «Сочи» уже очень давно не выходил в плей-офф. И, пожалуй, Владимир Крикунов – тот тренер, который хочет разрушить эту неприятную для клуба тенденцию. Что он требует от хоккеистов, какие актуальные проблемы обозначил в игре команды?

– Тренерский штаб нам быстро объяснил, что мы должны изменить свою ментальность. Мы можем вести в матче, например, со счётом 3:0, а потом отдать игру. После матча с «Трактором» на предсезонке Владимир Васильевич нам сразу сказал: «Вы проиграли, потому что побоялись выиграть». И это правда. Нам надо не бояться брать своё, выигрывать в тех матчах, в которых мы ведём по счёту. Вот это, наверное, основной аспект, над которым нам надо работать. Мы должны поднимать свою духовитость на льду, демонстрировать сплочённость, дисциплину. Летом Владимир Васильевич сказал одну хорошую фразу: «Соперник не должен думать, что играет против отдела мягких игрушек». Я считаю, это правильные слова. Наш главный тренер хочет видеть мужиков на льду, — приводит слова Тянулина «Татар-информ».