Амур — ЦСКА, результат матча 25 сентября 2025 года, счет 2:0, КХЛ 2025/2026

ЦСКА всухую проиграл «Амуру» в Хабаровске
Сегодня, 25 сентября, в Хабаровске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Амур» принимал московский ЦСКА. Победу в игре, проходившей на стадионе «Платинум-Арена» одержали хозяева со счётом 2:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 сентября 2025, четверг. 12:15 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
2 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Гальченюк (Евсеев) – 10:38 (5x5)     2:0 Коротких (Евсеев, Заседа) – 16:56 (5x4)    

На 11-й минуте нападающий Алекс Гальченюк забил первый гол и вывел «Амур» вперёд. На 17-й минуте форвард Игнат Коротких удвоил преимущество хабаровчан.

«Амур» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл восемь матчей, в которых набрал восемь очков, и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. ЦСКА с девятью очками после девяти встреч располагается на четвёртой строчке Западной конференции.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
