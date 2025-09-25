Скидки
Барыс — Ак Барс: онлайн-трансляция матча КХЛ 2025/2026 начнется в 17:30 мск

«Барыс» — «Ак Барс»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:30 мск
Комментарии

Сегодня, 25 сентября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Астане состоится встреча между местным «Барысом» и казанским «Ак Барсом». Матч на стадионе «Барыс-Арена» начнётся в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 сентября 2025, четверг. 17:30 МСК
Барыс
Астана
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Барыс» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл семь матчей, в которых набрал семь очков, и занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс» с пятью очками после семи встреч располагается на 10-й строчке Востока.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
