Артюхин ответил, выглядит ли СКА как претендент на Кубок Гагарина в этом сезоне

Экс-нападающий клубов Континентальной хоккейной лиги Евгений Артюхин оценил шансы СКА на победу в Кубке Гагарина.

– Как вы думаете, выглядит ли СКА как претендент на Кубок в этом сезоне или нет?

– Сейчас сложно сказать. Команда, в принципе, формировалась заново: много ребят пришло, какие-то хоккеисты ушли. Плюс новый тренер с новыми требованиями, с новой философией игры. И сейчас какие-то резкие заявления: «Давайте!» Очень сложно, нужно какое-то время, чтобы все адаптировались: и игроки, и тренер, чтобы они полностью поняли систему и вышли на тот хоккей, в который они хотят играть.

Но я думаю, что тут любую команду нельзя просто списывать со счетов и говорить, что она не будет бороться или не будет претендентом на Кубок Гагарина. У всех сейчас есть шанс, и всё может поменяться в любую секунду сезона. Так что, я думаю, пока не стоит делать резких каких-то высказываний, — приводит слова Артюхина «Спорт день за днём».