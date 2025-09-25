Александр Хмелевски договорился о двухлетнем контракте с «Ак Барсом»

Как стало известно «Чемпионату», нападающий Александр Хмелевски договорился о двухлетнем контракте с «Ак Барсом». В ближайшее время об этом объявят официально.

26-летний американский нападающий выступал за «Салават Юлаев» с 2022 года. В нынешнем сезоне Александр набрал 3 (1+2) очка в шести встречах. Всего на счету Хмелевски 239 матчей в КХЛ, в которых он отметился 93 заброшенными шайбами и 98 результативными передачами.

Во вторник, 23 сентября, уфимский клуб объявил об обмене форварда в казанский «Ак Барс». Взамен «Салават Юлаев» получил денежную компенсацию и защитника Уайатта Калинюка.

«Ак Барс» на данный момент занимает 10-е место в Восточной конференции КХЛ с пятью очками.