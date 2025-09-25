Скидки
«Салават Юлаев» объявил о подписании пробных контрактов с двумя нападающими

«Салават Юлаев» объявил о подписании пробных контрактов с двумя нападающими
Комментарии

Нападающие Александр Хохлачёв и Антон Берлёв подписали пробные контракты с «Салаватом Юлаевым». Об этом сообщает пресс-служба уфимского клуба в телеграм-канале.

32-летний Хохлачёв начинал сезон в «Ладе». Всего на счету опытного форварда 568 матчей и 323 (126 + 197) очка. Александр дважды становился обладателем Кубка Гагарина, а также выигрывал бронзовые и серебряные медали молодёжного чемпионата мира.

Берлёву 31 год. Прошедший сезон он провел в составе «Сибири» и «Торпедо». Всего в КХЛ нападающий сыграл 143 матча, в которых заработал 56 (20+36) очков.

«Салават Юлаев» после семи матчей набрал четыре очка и занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

