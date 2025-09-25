Скидки
Игрок минского «Динамо» Пинчук: у Шипачёва колоссальный опыт, и он делился им со мной

Аудио-версия:
Нападающий минского «Динамо» Виталий Пинчук назвал форварда белорусского клуба Вадима Шипачёва лидером команды.

«Он помогал, подсказывал, как правильно, делился опытом. Мог просто сесть рядом и полчаса что-то рассказывать – конечно, про хоккей. Причём в любой момент: летим, едем – он вдруг начинает объяснять какие-то моменты.

У него колоссальный опыт, и он делился им со мной: как лучше поступить после сезона, как выстроить карьеру, что делать с контрактами. Говорил: «В любое время звони, я помогу или дам контакты нужного человека». У нас вообще два таких лидера – Вадим и Андрюха Стась. Они всегда могут помочь с любым вопросом», – приводит слова Пинчука сайт КХЛ.

38-летний Шипачёв выступает за клуб из Минска с 2024 года. В прошедшем сезоне Вадим провёл 66 игр в регулярном чемпионате и заработал 57 (15+42) очков. Всего в КХЛ на счету Шипачёва 980 (305+675) очков.

Видео
Шипачёв заявил, что извинился перед игроком «Спартака» за свой удар клюшкой
