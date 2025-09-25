Никитин — о поражении ЦСКА от «Амура»: в начале соперник был заряженнее, чем мы

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги матча с «Амуром» (0:2) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

— Начало было такое, что соперник был заряженнее, чем мы. Хотели посмотреть, как игра пойдёт. В этом и есть основная причина поражения.

— Сегодня было много моментов у ЦСКА, но реализация немного подкачала. С чем это связываете?

— Если бы знать все ответы на то, с чем это связано. Я уже назвал одну причину, остановимся на ней.

— Насколько ЦСКА уже показывает тот хоккей, который вы хотите видеть, и чего не хватает, чтобы играть стабильно?

— Я уже говорил, что стабильность – признак мастерства. Нам не хватает понимания, в какой ситуации мы сейчас находимся и как нужно начинать игры, чтобы контролировать их. В этом заключается мастерство. Ты должен понимать, за счёт чего сегодня выигрывать, и делать это. Вот этого не хватает, — приводит слова Никитина пресс-служба ЦСКА.