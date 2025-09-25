Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Трактор — Авангард. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Никитин — о поражении ЦСКА от «Амура»: в начале соперник был заряженнее, чем мы

Никитин — о поражении ЦСКА от «Амура»: в начале соперник был заряженнее, чем мы
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги матча с «Амуром» (0:2) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 сентября 2025, четверг. 12:15 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
2 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Гальченюк (Евсеев) – 10:38 (5x5)     2:0 Коротких (Евсеев, Заседа) – 16:56 (5x4)    

— Начало было такое, что соперник был заряженнее, чем мы. Хотели посмотреть, как игра пойдёт. В этом и есть основная причина поражения.

— Сегодня было много моментов у ЦСКА, но реализация немного подкачала. С чем это связываете?
— Если бы знать все ответы на то, с чем это связано. Я уже назвал одну причину, остановимся на ней.

— Насколько ЦСКА уже показывает тот хоккей, который вы хотите видеть, и чего не хватает, чтобы играть стабильно?
— Я уже говорил, что стабильность – признак мастерства. Нам не хватает понимания, в какой ситуации мы сейчас находимся и как нужно начинать игры, чтобы контролировать их. В этом заключается мастерство. Ты должен понимать, за счёт чего сегодня выигрывать, и делать это. Вот этого не хватает, — приводит слова Никитина пресс-служба ЦСКА.

Материалы по теме
Видео
ЦСКА всухую проиграл «Амуру» в Хабаровске
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android