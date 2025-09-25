В налоговой службе по Республике Башкортостан сообщили, что у «Салавата Юлаева» нет долгов

В управлении Федеральной налоговой службы по Республике Башкортостан прокомментировали финансовое положение «Салавата Юлаева» и заявили, что у клуба нет никаких задолженностей.

«По состоянию на 25.09.2025 у АНО «Хоккейный клуб «Салават Юлаев» задолженность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов отсутствует. В отношении ХК «Салават Юлаев» меры взыскания и приостановление операций по счетам не применены.

Одновременно сообщаем, что у ХК «СЮ» наблюдается положительная динамика (рост) налоговых поступлений за 2024 год в сравнении с 2023 годом и за восемь месяцев 2025 года в сравнении с аналогичным периодом 2024 года», — сообщили агентству «Башинформ» в ведомстве.

Уточняется, что уже в октябре этого года сведения об уплаченных суммах налогов клуба за 2024 год будут размещены на официальном сайте ФНС России.