«Трактор» — «Авангард»: составы команд на матч КХЛ-2025/2026

Сегодня, 25 сентября, в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Трактором» и омским «Авангардом». Встреча начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
Состав «Трактора»:
Фото: «Трактор»
Состав «Авангарда»:
Фото: «Авангард»
«Трактор» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл восемь матчей, в которых набрал 10 очков, и занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» с 12 очками после семи встреч располагается на второй строчке Востока.